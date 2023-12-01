واشنطن تحمل حركة حماس مسؤولية عدم تمديد الهدنة

حمّل البيت الأبيض، مساء اليوم الجمعة، حماس مسؤولية عدم تمديد الهدنة الإنسانية في غزة، قائلًا إن الحركة الفلسطينية لم تقدم قائمة بأسماء المحتجزين وهو ما كان من شأنه أن يمدد الهدنة.

وقال جون كيربي المتحدث بالبيت الأبيض: "انتهت هذه الهدنة بسبب حماس.. المسؤولية تقع على عاتق حماس"، مؤكداً أن واشنطن تريد رؤية الإفراج عن المزيد من الرهائن، بالإضافة لدخول المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.

وعدل كيربي في مؤتمر صحفي العدد الذي أعلنه في وقت سابق عن المحتجزين الأمريكيين الذين أطلقت حماس سراحهم حتى الآن، من ستة إلى أربعة.