إسرائيل لم تعارض.. واشنطن تخطط لدعم الجيش اللبناني

قالت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية تخطط لتعزيز قدرات الجيش اللبناني، في وقت تواجه فيه الدولة اللبنانية خطر الإفلاس، مشيرة إلى أن هناك تفاهما أمريكيا إسرائيليا في هذا الصدد.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية عبر برنامجها "هذا الصباح" أن واشنطن تخطط لعقد مؤتمر يضم دولًا عربية وغربية، ويهدف إلى جمع الأموال لصالح جيش لبنان، لافتة إلى أن هناك تباينا في الرؤى بين واشنطن وباريس في هذا الصدد.

ووفق التقرير، تعتقد فرنسا أنه يتعين تعزيز قدرات القوة الدولية المؤقتة في جنوب لبنان "اليونيفيل" بشكل أكبر من قدرات الجيش اللبناني النظامي.