رعب في صفوف قيادات حزب الله بعد اغتيال "الحاج أبو طالب"

أكد تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست" أن قيادات ميليشيا حزب الله تعيش حالة من القلق، بعد تمكنت إسرائيل من اغتيال القيادي الكبير في الميليشيا طالب سامي عبد الله.

وأشار التقرير إلى أن الميليشيا أطلقت نحو 250 صاروخًا باتجاه شمالي إسرائيل، ما تسبب في تعطيل حركة المرور وإطلاق صافرات الإنذار واندلاع حرائق.

وقال إن هذه الهجمات تأتي في أعقاب اغتيال عبدالله، وهو مسؤول كبير في ميليشيا حزب الله يوازي رتبة عميد في الجيش الإسرائيلي، وكان مسؤولًا عن قيادة الهجمات الصاروخية على مناطق مختلفة على مدى السنوات العشرين الماضية، بما في ذلك كريات شمونة ومحيط الجليل ومرتفعات الجولان.

وبذلك تم مقتل أرفع قيادي في ميليشيا حزب الله في الحرب الدائرة، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن عبدالله لعب أيضًا دورًا في حرب لبنان الثانية وشارك في تطوير الصواريخ في المنطقة.

وكان الجيش الإسرائيلي نفذ عملية الاغتيال بعد جمع معلومات استخباراتية وتلقي معلومات عن هجمات على كفر بلوم، أسفرت عن نجاح عملية الاغتيال، التي قادها قائد المنطقة الشمالية بالتعاون مع مديرية الاستخبارات وسلاح الجو. الأمر الذي تقول الصحيفة إنه أثار مخاوف لدى عناصر ميليشيا حزب الله.