تدمير الآثار.. الجيش الإسرائيلي يغتال ذاكرة غزة

أضحت الآثار التاريخية في قطاع غزة، ضحية للقصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع، منذ السابع من أكتوبر الماضي؛ الأمر الذي أدى لدمار كبير لأهم المواقع التاريخية بالقطاع وتحديداً بمدينة غزة.

ودمر القصف الإسرائيلي على البلدة القديمة بمدينة غزة المسجد العمري الكبير، الذي يعد أقدم مساجد القطاع، وأحد أهم المعالم والآثار الإسلامية والتاريخية، وتم تشييده بغزة قبل مئات السنين وشهد عدداً من العصور.

وحذر خبراء ومختصون في مجال الآثار من تعمد الجيش الإسرائيلي استهداف الآثار التاريخية بغزة، بهدف محو معالم المدينة وطمسها، مؤكدين أن ذلك يمكن أن يعتبر جريمة بحق التاريخ تستوجب محاسبة إسرائيل.

استهداف متعمد

وقال المدير العام للآثار بوزارة السياحة في غزة، جمال أبو ريدة، إن "الجيش الإسرائيلي يتعمد تدمير الآثار التاريخية والإسلامية بالقطاع خلال الحرب الدائرة حالياً"، مبيناً أنه تم استهداف أكثر من موقع أثري وتاريخي.

وأوضح أبو ريدة، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "إسرائيل تعمل على طمس الهوية التاريخية والثقافية لقطاع غزة"، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار التدمير المتعمد للقطاع لإخراجه عن الخدمة وجعله غير صالح للحياة.

وأضاف: "إسرائيل دمرت المسجد العمري والبلدة القديمة بمدينة غزة، واستهدفت العديد من الأماكن التاريخية، كما أن القصف الإسرائيلي دمر مواقع أثرية بمختلف مناطق القطاع كان يجري التنقيب فيها عن الآثار".