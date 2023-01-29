"حماس" تعلن السيطرة على مسيّرة إسرائيلية واستخراج "معلومات حساسة" منها

أعلنت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس"، يوم الأحد، أنها "سيطرت على طائرة استطلاع إسرائيلية كانت تحلق في سماء قطاع غزة"، قبل أيام، مشيرة إلى أنها "حصلت منها على معلومات حساسة".

وقالت الكتائب في بيان لها، إنها "تمكنت خلال العدوان الأخير على قطاع غزة فجر الجمعة الماضي من السيطرة على حوامة مسيّرة كانت في مهمة خاصة داخل قطاع غزة".

وأضاف البيان: "تمكن مهندسونا من التعامل مع الحوامة واستخراج معلومات مهمة وحساسة تخص قوات العدو منها".