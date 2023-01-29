"حماس" تعلن السيطرة على مسيّرة إسرائيلية واستخراج "معلومات حساسة" منها
أعلنت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس"، يوم الأحد، أنها "سيطرت على طائرة استطلاع إسرائيلية كانت تحلق في سماء قطاع غزة"، قبل أيام، مشيرة إلى أنها "حصلت منها على معلومات حساسة".
وقالت الكتائب في بيان لها، إنها "تمكنت خلال العدوان الأخير على قطاع غزة فجر الجمعة الماضي من السيطرة على حوامة مسيّرة كانت في مهمة خاصة داخل قطاع غزة".
وأضاف البيان: "تمكن مهندسونا من التعامل مع الحوامة واستخراج معلومات مهمة وحساسة تخص قوات العدو منها".
ونشرت "القسام" صورا قالت إنها للطائرة المسيرة الإسرائيلية، وعرضت أجزاء منها، من بينها كاميرا عالية الجودة، ووحدة لتخزين البيانات.
من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي، سقوط الطائرة المسيرة، قائلا: "سقطت حوامة مسيرة للجيش في أراضي قطاع غزة خلال نشاط عملياتي خلال عطلة نهاية الأسبوع".
وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب نشره عبر حسابه بـ"تويتر"، أنه "يجري التحقيق في الحادث".
ويشير توقيت السيطرة على الطائرة إلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، فجر الجمعة الماضي، بعد إطلاق صاروخين من القطاع على بلدة عسقلان الإسرائيلية المحاذية لغزة.
وتبنت "حركة الجهاد الإسلامي" عملية إطلاق الصواريخ تلك، التي جاءت بعد استشهاد 9 فلسطينيين في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، خلال عملية عسكرية إسرائيلية، "لإحباط مخطط لعملية كبيرة"، وفق ما أعلنت تل أبيب.
وتنشط طائرات الاستطلاع الإسرائيلية بشكل مكثف في سماء غزة، لجمع معلومات استخبارية عن نشاط الفصائل الفلسطينية المسلحة.
وتمتلك إسرائيل أنواعا مختلفة من الطائرات المسيّرة، بعضها لغرض التصوير وجمع المعلومات الأمنية، وأخرى قادرة على تنفيذ مهام هجومية عبر إطلاق الصواريخ، أو القيام بمهام انتحارية.
وقبل أيام أعلن الجيش الإسرائيلي، وقف استخدام طائرات "شوفال" المسيّرة عن العمل بعد تعرض واحدة منها لأضرار خلال الإقلاع، وفتح تحقيق في ملابسات الحادث.