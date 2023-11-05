إسرائيل تعلن الكشف عن شبكة من أنفاق حماس تحت مستشفيات غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه كشف عن شبكة من أنفاق حماس ومراكز القيادة وقاذفات صواريخ تحت المستشفيات، شمال قطاع غزة.

وقال الأميرال دانيال هاجاري، كبير المتحدثين العسكريين في إسرائيل، للصحفيين: "حماس تستغل بشكل منهجي المستشفيات ضمن آلة الحرب الخاصة بها"، مضيفا أن "أكثر من 800 صاروخ أُطلقت من غزة على إسرائيل خلال الحرب سقطت داخل القطاع، ما أدى إلى مقتل العديد من الفلسطينيين"، فيما تنفي حماس ذلك، واتهمت إسرائيل بنشر الأكاذيب.