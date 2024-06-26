العراق.. اتهام الحكومة والأحزاب باستخدام الدعاوى لـ"إسكات الصحافة"

اتهمت مراكز حقوقية في العراق، الحكومة والأحزاب، باستخدام سلاح الدعاوى القضائية لـ"إسكات الصحافة".

وعدت تلك المراكز الحكم الذي أصدرته محكمة عسكرية في بغداد بالسجن لمدة 45 يومًا بحق مقدم البرامج حسين توني، بتهمة مخالفة الأوامر العليا لوزارة الدفاع، تراجعًا للحريات الإعلامية وحرية التعبير في البلاد.

وكشفت مصادر إعلامية بأن المحكمة العسكرية أصدرت حكمًا بحبس توني، بتهمة مخالفة الأوامر العليا لوزارة الدفاع بعد تقديمه برنامجًا تلفزيونيًا عُرض في شهر رمضان، كونه موظفًا مدنيًا في وزارة الدفاع، بحسب تبريرات الوزارة.

تراجع لأربعة مراكز

ويعرف، توني، بتقديمه لبرامج "المقالب" الذي يعرض في كل رمضان على قناة "زاكروس عربية"، التي تبث من إقليم كردستان، فيما عمل في المسرح كممثل في عدد من المسرحيات العراقية.

ويعد العراق من البلدان التي تسجل مراكز متدنية في مؤشر حرية الصحافة في كل عام، حيث جاء في المركز 167 عالميًا والـ 18 عربياً في مؤشر الصحافة، بحسب مقاييس منظمة "مراسلون بلا حدود"، أي بتراجع لأربعة مراكز عما كانت عليه العام 2021.

وقالت رئيس مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، زينب ربيع، إن "ارتفاع مؤشر الدعاوى والملاحقات ضد الصحفيين وأصحاب الرأي يعكس تزايد الضغوط والمخاطر التي يتعرض لها الصحفيون العراقيون أثناء ممارسة مهنتهم".