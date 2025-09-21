غارات وقتلى بالعشرات.. الجيش الإسرائيلي يوسع هجماته جنوب مدينة غزة

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، مساء اليوم الأحد، مقتل 67 فلسطينيًا على الأقل جراء هجمات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.

وقالت المصادر لـ"إرم نيوز" إن من بين القتلى 54 سقطوا في مدينة غزة وحدها، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عملية اجتياح المدينة من محورين.

وواصل الجيش الإسرائيلي، شن سلسلة غارات على أحياء تل الهوا ومخيم الشاطئ جنوب وغرب مدينة غزة، إذ دمر 4 بنايات سكنية متعددة الطوابق، بعد إنذار سكانها.

وأدى تقدم القوات الإسرائيلية من المناطق الجنوبية من مدينة غزة، والسيطرة النارية عبر طائرات "الكواد كابتر" إلى محاصرة مستشفى القدس في منطقة تل الهوا.

وقتلت غارة إسرائيلية استهدفت مخيم البريج وسط قطاع غزة، 7 أشخاص بينهم 4 أطفال.

ودعت وزارة الصحة الفلسطينية، المواطنين للتوجه بشكل عاجل للتبرع بالدم في كافة مستشفيات قطاع غزة، بعد تدهور الأوضاع الصحية في القطاع.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "الحاجة ماسة بشكل خاص إلى الفصائل النادرة، نظرًا للنقص الحاد وخطورة نفادها من مخزون بنوك الدم".

ومع تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية، أعلن الجيش الإسرائيلي الدفع بقوات الفرقة 36 المدرعة إلى داخل مدينة غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "ذلك في إطار عملية عربات جدعون 2 وذلك بعد أسبوعين من رفع الجاهزية للمرحلة القتالية الجديدة"، وفق ما ذكر المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي عبر "إكس".