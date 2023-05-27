حاكم مصرف لبنان المركزي ينهي مسيرته مطلوبًا بمذكرتي توقيف في ألمانيا وفرنسا

يقضي حاكم مصرف لبنان "البنك المركزي" رياض سلامة، الذي كان يُحتفى به في السابق باعتباره رجل مال ذا قدرات خاصة، أسابيعه الأخيرة في منصبه مطلوباً بناء على مذكرتي توقيف فرنسية وألمانية في تحقيقات فساد مستمرة منذ فترة طويلة.

وتمثل مذكرتا التوقيف أحدث تطور في تحقيقات عابرة للحدود فيما إن كان سلامة قد أساء استخدام منصبه لاختلاس ثروة من المال العام اللبناني. ويتولى سلامة منصب حاكم المصرف منذ ثلاثة عقود وتنتهي فترته الحالية في تموز/يوليو، وينفي ارتكاب أي مخالفة.

وأثرت تلك القضايا على إرث ممزق بالفعل منذ انهيار نظام لبنان المالي في عام 2019، وهي كارثة يحمل كثيرون مسؤوليتها لسلامة والنخبة الحاكمة في البلاد.

وسلط الانهيار الضوء على علاقات سلامة البالغ من العمر 72 عاماً مع ساسة في الحكم بدأ دعمهم له يتضاءل في الأشهر الماضية مع مضي التحقيقات الأوروبية قدماً.