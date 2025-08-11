تحذيرات في غزة من "مذابح" جديدة تنوي إسرائيل ارتكابها في القطاع

حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، من "مذابح" جديدة، تعتزم إسرائيل ارتكابها في القطاع، وذلك بعد اغتيالها 5 صحفيين.

وقال المكتب في بيان، إن "استهداف طائرات الاحتلال الصحفيين والمؤسسات الإعلامية جريمة حرب مكتملة الأركان، تهدف لإسكات الحقيقة وطمس معالم جرائم الإبادة الجماعية".

واعتبر البيان ذلك "يأتي تمهيداً لخطة الاحتلال الإجرامية للتغطية على المذابح الوحشية الماضية والقادمة التي نفّذها وينوي تنفيذها في قطاع غزة".

وأضاف: "نُحمّل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية، وكافة الدول المنخرطة في الإبادة الجماعية، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الممنهجة بحق الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة".

جاء ذلك، بعد اغتيال إسرائيل 5 صحفيين بينهم أنس الشريف ومحمد قريقع، بقصف مباشر لخيمة الصحفيين أمام مستشفى الشفاء في غزة

وأكد البيان، أن "عملية الاغتيال تمت مع سبق الإصرار والترصد بعد استهداف مقصود ومتعمد ومباشر لخيمة الصحفيين، وقد أسفرت هذه الجريمة النكراء أيضاً عن إصابة عدد من الزملاء الصحفيين الآخرين".

أخبار ذات علاقة نتنياهو يناقش مع ترامب خطة احتلال غزة وإنهاء الحرب

وتابع: "باغتيال الاحتلال للزملاء الصحفيين الخمسة يرتفع عدد الشهداء الصحفيين الذين قتلهم الاحتلال في قطاع غزة خلال الإبادة الجماعية وحتى الآن إلى 237 صحفياً شهيداً".