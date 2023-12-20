العراق.. الائتلاف الشيعي يفوز بأكثر من 100 مقعد بمجالس المحافظات

حصلت الأحزاب التي تشكل الائتلاف الشيعي الحاكم في العراق على 101 مقعد على الأقل من أصل 285 مقعدًا متاحًا في انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت هذا الأسبوع، ما يمنحها أكبر حصة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية عراقية.

ونافس أعضاء الإطار التنسيقي الشيعي، الذي يشكل بالفعل أكبر تكتل منفرد في البرلمان العراقي، ضمن ثلاث قوائم رئيسة، لكنهم قالوا إنهم سيحكمون معًا بعد انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت في 18 ديسمبر/ كانون الأول، وهو أول اتفاق من نوعه منذ 10 سنوات.

وجاءت القائمة الانتخابية التي تضم عدة فصائل سياسية عسكرية متحالفة مع إيران، بما في ذلك منظمة بدر وعصائب أهل الحق، في المركز الأول بحصولها على 43 مقعدًا، تليها قائمة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بحصولها على 35 مقعدا.

وحصلت القائمة التي تضم رجل الدين الشيعي المعتدل عمار الحكيم ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي على 23 مقعدًا. وفوز هذه القوائم الثلاث يمنح الإطار التنسيقي 101 مقعد.