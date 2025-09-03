رفع قضية على مبعوث واشنطن إلى لبنان.. من هو بنجامين بلوط؟

رفع رجل أعمال لبناني أمريكي دعوى قضائية أمام محكمة ميشيغان ضد مبعوث واشنطن إلى لبنان، توماس باراك، يتهمه فيها بـ"انتهاك حرية الصحافة والشرف الوطني اللبناني".

أخبار ذات علاقة رجل أعمال أمريكي يقاضي باراك بسبب "الإساءة" لصحفيي لبنان

وبحسب موقع "ليبانون ديبايت"، فإن المدّعي هو الدكتور بنجامين بلوط (بنيامين بالوت)، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة "Diplomatic Trade".

ووفقا لمعلومات أوردها موقع شركة "Diplomatic Trade"، فإن بلوط خبير في التجارة والسياسات الدولية، بخبرة تزيد عن 20 عامًا في قطاعات متنوعة، تشمل المالية، والتطوير العقاري، والفضاء والدفاع، والشؤون الدولية.

ويشغل بلوط عضوية مجالس إدارة العديد من الشركات متعددة الجنسيات، ويمثل الحكومات في مجالات التجارة، والاتصال، وكسب التأييد.

وأشار موقع الشركة إلى أن بلوط "قائد مُخلص في مشاريع بناء الدول وجهود الإغاثة الإنسانية، حيث لعب دورًا رئيسيًّا كأحد المفكرين المبتكرين في قانون إصلاح الأمن القومي الأمريكي".

وبصفته مستشارًا، يستخدم بلوط خبرته في حوكمة واستراتيجيات المؤسسات متعددة الأطراف لصياغة قرارات السياسات والتأثير عليها، ويقود حاليًّا اتحادًا متعدد الجنسيات لمشاريع الهندسة والتوريد والبناء في مجال الطاقة البديلة والهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا الحيوية وتطورات التكنولوجيا الزراعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وهو متحدث ضيف دائم، وعضو في لجان نقاش، ومدير جلسات في مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بالسياسات العامة.

ووفقا للشركة، فإن بلوط حاصل على بكالوريوس وماجستير في القانون الدولي من جامعات أمريكية، ويدرس حاليًّا للحصول على درجة الدكتوراة في القانون والشؤون الخارجية من جامعة سويسرية.

وأكد بلوط في نص الدعوى أنّ "كرامة لبنان وشعبه ليست موضع مساومة"، معتبراً أنّ ما جرى يشكّل "إساءة خطيرة لحرية الصحافة والكرامة الوطنية".

وإلى جانب الدعوى الفيدرالية، تقدّم بلوط بشكاوى إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وإلى مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية الأمريكية، فضلًا عن لجان رقابية في الكونغرس.

أخبار ذات علاقة بعد إساءة باراك للصحفيين.. موجة غضب في لبنان ومطالبة بالاعتذار

وكان باراك خاطب الصحفيين اللبنانيين خلال مؤتمر صحفي في بيروت معبرا عن إحباطه من ضجيجهم في القاعة، ومحذرًا: "في اللحظة التي تسود فيها الفوضى، سأرحل".

ولاحقًا، قال للصحفيين إن "مشكلة المنطقة هي نفاد الصبر والسلوك غير المتحضر، الذي يضاهي سلوك الحيوانات"، على حد تعبيره.