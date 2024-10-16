مقتل جندي في كمين استهدف دورية عسكرية جنوبي اليمن

قتل جندي وأصيب عدد آخر بجروح في كمين مسلح استهدف دورية عسكرية تابعة للقوات المسلحة الجنوبية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، مساء الأربعاء.

ونصب الكمين في محافظة أبين المحاذية للعاصمة المؤقتة عدن، من قبل عناصر تنتمي لتنظيم "القاعدة".

وقالت مصادر عسكرية لـ"إرم نيوز"، إن "هجومًا إرهابيًا نفذته عناصر تابعة لتنظيم "القاعدة"، استهدف دورية عسكرية تابعة للواء 103، في منطقة البقيرة شرقي مديرية مودية الواقعة إلى الجهة الشرقية من محافظة أبين".

وأضافت المصادر أنه "جرى نصب كمين محكم للدورية في أثناء تنفيذها مهام احترازية، عبر اعتراضها ومباغتتها بمهاجمتها مباشرة".

وذكرت المصادر أن "المعلومات الأولية تُشير إلى أن الهجوم الارهابي أسفر عن قتل جندي واحد، بالإضافة إلى إصابة زملائه بجروح متفرقة".

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ويأتي الهجوم بعد نحو 48 ساعة من هجوم آخر، شهدته منطقة المُصينة بمديرية الصعيد جنوب غربي محافظة شبوة المتاخمة لمحافظة أبين، وأدى إلى قتل قائد عسكري بارز في قوات دفاع شبوة.

وكان الهجوم السابق قد نفذ بواسطة عبوة ناسفة زُرعت من قبل عناصر تنظيم "القاعدة"، الذي تبنى العملية رسميًا، واستهدف سيارة أركان اللواء الأول العقيد أحمد سليماني العولقي، مساء الإثنين الماضي.

وتخوض القوات المسلحة الجنوبية، منذ أكثر من عامين، حربًا مُباشرة مع العناصر الإرهابية، في إطار حملة عسكرية شاملة أطلق عليها اسم (سهام الشرق)، بهدف تطهير المحافظات الجنوبية الشرقية من تلك العناصر والتنظيمات، لا سيما في محافظتي أبين وشبوة، وتمكنت في فترات متعاقبة من استعادة السيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية، التي ظلت لسنوات تخضع لسيطرة تنظيم القاعدة الإرهابي.