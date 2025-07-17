بسبب الأوضاع الأمنية.. واشنطن تدعو رعاياها لمغادرة سوريا عبر الأردن

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، رعاياها المتواجدين في سوريا والراغبين في المغادرة إلى العبور برًا إلى الأردن، حيث يمكنهم الحصول على تأشيرات سفر من العاصمة عمّان.

وجددت الخارجية الأمريكية تحذيرها لمواطنيها من السفر إلى سوريا، مشيرة إلى أن مستوى تحذير السفر لا يزال عند الدرجة الرابعة، بسبب مخاطر النزاع المسلح.

وأكدت الوزارة أن الوضع الأمني في سوريا لا يزال خطيرًا وغير مناسب للسفر، داعية المواطنين إلى توخي الحذر ومتابعة التحديثات الرسمية.