تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء الجنوب السوري

logo
العالم العربي

بسبب الأوضاع الأمنية.. واشنطن تدعو رعاياها لمغادرة سوريا عبر الأردن

بسبب الأوضاع الأمنية.. واشنطن تدعو رعاياها لمغادرة سوريا عبر الأردن
الحدود الأردنية السورية المصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
17 يوليو 2025، 11:50 م

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، رعاياها المتواجدين في سوريا والراغبين في المغادرة إلى العبور برًا إلى الأردن، حيث يمكنهم الحصول على تأشيرات سفر من العاصمة عمّان.

وجددت الخارجية الأمريكية تحذيرها لمواطنيها من السفر إلى سوريا، مشيرة إلى أن مستوى تحذير السفر لا يزال عند الدرجة الرابعة، بسبب مخاطر النزاع المسلح.

وأكدت الوزارة أن الوضع الأمني في سوريا لا يزال خطيرًا وغير مناسب للسفر، داعية المواطنين إلى توخي الحذر ومتابعة التحديثات الرسمية.

أخبار ذات علاقة

بعد هجوم الدروز على البدو.. نزوح جماعي من السويداء إلى درعا

بعد هجوم الدروز على البدو.. نزوح جماعي من السويداء إلى درعا

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC