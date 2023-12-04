البيت الأبيض يحمل حماس مسؤولية انهيار الهدنة

حمّلت الولايات المتحدة حركة حماس مسؤولية عدم تمديد وقف إطلاق النار المؤقت بسبب رفضها إطلاق الأسرى.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، في مقابلة تلفزيونية مع شبكة "فوكس نيوز"، حماس هي السبب في انتهاء الهدنة، لأنها رفضت إدراج نساء وأطفال إضافيين في صفقة تبادل الأسرى.

وأضاف أن إسرائيل والولايات المتحدة تعلمان جيداً أن الحركة الفلسطينية تحتجزهم لكنها رغم ذلك لم تقبل بإطلاق سراحهم.

وأردف قائلا: "فلنر إن كنا سنستطيع إعادة هذا الملف إلى المسار الصحيح"، في إشارة ربما إلى استمرار المساعي خلف الكواليس لاستئناف وقف إطلاق النار على الرغم من أن العمليات العسكرية على الأرض اليوم الإثنين لا تشي بذلك.

أما في ما يتعلق بالأسرى الأمريكيين، فأوضح كيربي أن الإدارة الأمريكية تعتقد أن ما بين 8 و 9 أمريكيين ما زالوا محتجزين لدى حماس في غزة، بما في ذلك امرأة لا تُعرف حالتها ولا مكان وجودها.