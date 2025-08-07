الحرس الثوري الإيراني: نزع سلاح حزب الله "مشروع فاشل"

وصف مسؤول في الحرس الثوري الإيراني، الخميس، مشروع نزع سلاح حزب الله بأنه "مخطط أمريكي-إسرائيلي فاشل".

وصرّح اللواء إيرج مسجدي، معاون منسق قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني، بأن ما وصفه بـ "سلاح المقاومة" هو "سلاح الشعب اللبناني للدفاع عن أرضه"، مؤكدا: "لن تنجح أي خطة لنزعه لا في مجلس الدفاع اللبناني ولا في أي ساحة أخرى".

وجاءت تصريحات اللواء مسجدي، الذي كان سفيراً في العراق، بالتزامن مع إعلان الحكومة اللبنانية، الخميس، موافقتها على الخطة الأمريكية لنزع سلاح حزب الله، والتي تنص على أن يكون السلاح حصرياً بيد الجيش اللبناني.

وبحسب المقترح الأمريكي، فإن نزع سلاح الحزب بحلول نهاية عام 2025 سيقابله وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني.

ورفض حزب الله هذه المطالب، معتبرا أن حكومة نواف سلام ارتكبت خطأ كبيراً بقبول الخطة.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي شدد سابقاً على أن حزب الله لن يقبل بنزع سلاحه، وهو ما قوبل بإدانة رسمية من وزارة الخارجية اللبنانية.