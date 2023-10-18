السيسي يقترح نقل الغزيين إلى صحراء النقب الإسرائيلية لحين انتهاء العمليات العسكرية
رفض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، فكرة تهجير فلسطينيي قطاع غزة إلى صحراء سيناء، وتصفية القضية الفلسطينية، مقترحًا نقل المدنيين من غزة إلى صحراء النقب الإسرائيلية لحين انتهاء العمليات العسكرية.
وكرر السيسي رفض مصر مجددًا تهجير المواطنين إلى سيناء وتدمير السلام.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، أكد السيسي، أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًّا من أرضهم، أو أن يأتي ذلك على حساب المنطقة، لافتًا إلى أن مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطيني المشروع في أرضه ونضال الشعب الفلسطيني.
وأكد أن مصر لم تغلق معبر رفح منذ بداية الأزمة، لكن القصف الإسرائيلي حال دون تشغيله، مشيرًا إلى أنه تناول مع المستشار الألماني الجهود المصرية لاحتواء الأزمة واتفقنا في الرؤى حول الحاجة الضرورية لعودة مسار التهدئة وفتح آفاق جديدة للتسوية.
وأكد، أن تصفية القضية الفلسطينية في غاية الخطورة، وأضاف: "نرى أنّ ما يحدث في غزة الآن ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، وإنّما محاولة لدفع السكان المدنيين إلى اللجوء للهجرة إلى مصر".
وزاد بالقول: "نحن دولة ذات سيادة حرصت خلال السنوات الماضية منذ اتفاقية السلام مع إسرائيل على أن يكون هذا المسار خيارًا إستراتيجيًّا نحرص عليه، ونسعى لأن يكون هذا المسار داعمًا لدول أخرى للانضمام إليه".