السيسي يقترح نقل الغزيين إلى صحراء النقب الإسرائيلية لحين انتهاء العمليات العسكرية

وأكد، أن تصفية القضية الفلسطينية في غاية الخطورة، وأضاف: "نرى أنّ ما يحدث في غزة الآن ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، وإنّما محاولة لدفع السكان المدنيين إلى اللجوء للهجرة إلى مصر".

وزاد بالقول: "نحن دولة ذات سيادة حرصت خلال السنوات الماضية منذ اتفاقية السلام مع إسرائيل على أن يكون هذا المسار خيارًا إستراتيجيًّا نحرص عليه، ونسعى لأن يكون هذا المسار داعمًا لدول أخرى للانضمام إليه".