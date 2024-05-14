غوتيريش: التصعيد العسكري في رفح "مروّع"

ووفق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فقد نزح نحو 450 ألف شخص من رفح في جنوب قطاع غزة منذ أن أصدرت إسرائيل أوامر إخلاء، في السادس من أيار/مايو الحالي.

وفرّ 100 ألف شخص آخرين من منازلهم وسط تجدّد القتال في شمال غزة، حسبما ذكرت الأمم المتحدة، ممّا يعني أنّ حوالي ربع سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2,4 مليون شخص قد نزحوا مجدّدًا خلال ما يزيد قليلاً على أسبوع.