الرئاسة الروحية للدروز تكشف تفاصيل اتفاق التهدئة في السويداء

أصدرت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز بيانا توضيحيا "بناء على المفاوضات التي جرت برعاية الدول الضامنة" للتهدئة في السويداء السورية.

أخبار ذات علاقة قوات الأمن الداخلي تبدأ الانتشار في السويداء جنوبي سوريا (فيديو)

وقال البيان إنه تم الاتفاق على نشر حواجز تابعة للأمن العام خارج الحدود الإدارية لمحافظة السويداء، بهدف ضبط الاشتباك ومنع تسلل أي مجموعات إلى داخل المحافظة.

وذكر البيان أنه يمنع دخول أي جهة إلى القرى الحدودية لمدة 48 ساعة من وقت الاتفاق، وذلك لإتاحة الفرصة لانتشار القوى الأمنية من الطرف الآخر، تجنبًا لأي هجمات مباغتة.

وأضاف أنه بشأن ما تبقى في الداخل من أبناء العشائر في مناطق المحافظة يُسمح لهم بالخروج الآمن والمضمون مع ترفيق مؤمن من الفصائل العاملة على الأرض دون أي اعتراض أو إساءة من أي طرف.

وبحسب الاتفق، تُحدد معابر الخروج الآمنة للحالات الطارئة والإنسانية عبر بصرى الحرير، وبصرى الشام.

وأهاب البيان بجميع المجموعات الأهلية الامتناع عن الخروج خارج الحدود الإدارية لمحافظة السويداء، وتجنب أي استفزازات أو تحركات قتالية.

وأكد أنه "يُحمّل أي طرف بشكل منفرد أي تصرف خارج إطار هذا الاتفاق، كامل المسؤولية عن انهيار التفاهمات المبرمة".