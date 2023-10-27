تقرير: كارثة محتملة بانتظار المدرعات الإسرائيلية بسبب سلاح روسي تمتلكه حماس ‎

حذرت مصادر إسرائيلية من سلاح روسي مضاد للدبابات تمتلكه حركة حماس، بمقدوره إلحاق خسائر فادحة بالقوات المدرعة التي تعتزم اجتياح قطاع غزة، وقامت حتى اليوم بعمليات متقطعة، هدفت إلى ضرب أهداف تابعة للحركة، تمهيدًا للمرحلة التالية.

وذكرت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن التهديد الأساسي الذي تواجهه القوات البرية الإسرائيلية هو الصاروخ الروسي "كورنيت"، وهو صاروخ موجه مضاد للدبابات ومصمم للاستخدام ضد دبابات القتال الرئيسة، كانت ميليشيا حزب الله قد استخدمته إبان حرب لبنان الثانية في العام 2006.

ولفتت إلى أن المتفق عليه هو أن الضربات الجوية التي ينفذها الطيران الإسرائيلي منذ قرابة 3 أسابيع لن يمكنها حسم المعركة، وأنها تمهد للحرب البرية التي من المفترض أن تستأصل حماس، مضيفة أنه "دون الدبابات والجنود على الأرض من غير الممكن تحقيق هذا الهدف".

وذهبت الصحيفة إلى أن خطط الغزو البري كانت قد شهدت تحديثات عديدة منذ حرب "الجرف الصامد" في العام 2014، وأن لدى حماس قناعة بأن الطريقة الوحيدة لوقف الهجوم البري هي إلحاق خسائر فادحة في مراحل مبكرة من الحرب تجبر الجيش الإسرائيلي على التقدم ببطء شديد.