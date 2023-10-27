تقرير: كارثة محتملة بانتظار المدرعات الإسرائيلية بسبب سلاح روسي تمتلكه حماس
حذرت مصادر إسرائيلية من سلاح روسي مضاد للدبابات تمتلكه حركة حماس، بمقدوره إلحاق خسائر فادحة بالقوات المدرعة التي تعتزم اجتياح قطاع غزة، وقامت حتى اليوم بعمليات متقطعة، هدفت إلى ضرب أهداف تابعة للحركة، تمهيدًا للمرحلة التالية.
وذكرت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن التهديد الأساسي الذي تواجهه القوات البرية الإسرائيلية هو الصاروخ الروسي "كورنيت"، وهو صاروخ موجه مضاد للدبابات ومصمم للاستخدام ضد دبابات القتال الرئيسة، كانت ميليشيا حزب الله قد استخدمته إبان حرب لبنان الثانية في العام 2006.
ولفتت إلى أن المتفق عليه هو أن الضربات الجوية التي ينفذها الطيران الإسرائيلي منذ قرابة 3 أسابيع لن يمكنها حسم المعركة، وأنها تمهد للحرب البرية التي من المفترض أن تستأصل حماس، مضيفة أنه "دون الدبابات والجنود على الأرض من غير الممكن تحقيق هذا الهدف".
وذهبت الصحيفة إلى أن خطط الغزو البري كانت قد شهدت تحديثات عديدة منذ حرب "الجرف الصامد" في العام 2014، وأن لدى حماس قناعة بأن الطريقة الوحيدة لوقف الهجوم البري هي إلحاق خسائر فادحة في مراحل مبكرة من الحرب تجبر الجيش الإسرائيلي على التقدم ببطء شديد.
وبحسب الصحيفة، سيؤدي تكتيك حماس لإبطاء التقدم الإسرائيلي، إلى فقدان إسرائيل للشرعية الدولية وتراجع إصرارها على مواصلة القتال، مشيرة إلى أن أحد الأدوات الرئيسة لتحقيق هذا الهدف هو الصاروخ الروسي المضاد للدبابات من طراز كورنيت "9M133 Kornet"، وهو من النواحي النظرية يكفي لتحقيق هذا الهدف.
وأوضحت أن هذا الصاروخ خضع لمسيرة تطوير في روسيا منذ الثمانينيات للتعامل مع الدبابات الأمريكية المتطورة، وتلك التي تمتلكها دول غرب أوروبا، وأنه جاء نتيجة خلاصة تجارب عديدة.
وبينت أن الصاروخ يتميز بقوة انفجار كبيرة؛ إذ يحمل رأسه 4.6 كغم من المواد المتفجرة، وينقسم جسده إلى قسمين، الأول الجزء الأمامي القادر على اختراق الدرع الفعال والطبقات الأولى من الدبابة، والثاني هو الجزء الرئيس القادر على اختراق الدبابة نفسها إلى الداخل.
وقالت الصحيفة، إن القسمين اللذين يتكون منهما الصاروخ مصممان على شكل مخروط مجوف من المنتصف، يسبب تركيز معظم طاقة الانفجار نحو الأمام بقوة هائلة، تمزق قطع الدروع وتُدخِل طاقة هائلة إلى مقصورة طاقم الدبابة، أي أن الطاقم سيلقى حتفه لا محالة.
ونوهت إلى أن أول استخدام لهذا الصاروخ كان في العام 2003 في العراق ضد دبابات "أبرامز" الأمريكية، كما استخدمت القوات الروسية والأوكرانية على حدٍ سواء هذا الصاروخ خلال الحرب الدائرة بينهما، وحقق نجاحًا كبيرًا، ومن ذلك نجاحه في اختراق جسد الدبابات البريطانية "تشالنغر"، والألمانية "ليوبارد" التي تسلمتها القوات الأوكرانية، واستخدمت ميليشيا حزب الله الصاروخ ذاته إبان حربها مع إسرائيل في العام 2006، وأطلقته صوب دبابات "ميركافاه" الأكثر تطورًا.
وبحسب الصحيفة، لدى حماس نسخة من "كورنيت" طُوِّرت في إيران، واستخدمته الحركة الفلسطينية بداية من العام 2010.
ونقلت عن مصادر قولها، إن حماس أجرت منذ سنوات مناورات عديدة لمحاكاة استخدام هذا الصاروخ ضد دبابات الجيش الإسرائيلي.
وأشارت إلى أنه من المرجح أن تقوم خلايا متحركة صغيرة بالعمل بطريقة أشبه بطريقة الأداء الروسية، أي سيقوم عنصر واحد بحمل القاذف الخاص بالصاروخ، والذي يزن 36 كغم، بينما يقوم اثنان بحمل الصواريخ، وسيكون دور عناصر أخرى تأمين الثلاثة.
ولم تذكر الصحيفة إذا ما كان التأجيل المستمر للعمليات البرية، من النواحي العملياتية، ومن ثم تنفيذ اقتحامات للقطاع بقوات مدرعة خلال اليومين الماضيين والانسحاب مرة أخرى، على صلة بالمخاوف من هذا الصاروخ.