الأعلى منذ بدء حرب غزة.. رفض متزايد للتحالف الأمريكي الإسرائيلي العسكري

كشف موقع "بوليتيكو"، اليوم الخميس، أن نتاج استطلاع للرأي أجري مؤخراً أظهرت أن الدعم الأمريكي للحرب الإسرائيلية غزة تراجع بقوة، مقارنة بأي وقت مضى منذ بدء الحرب على "حماس".

وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي أجرته جامعة "كوينيبياك"، أن نسبة 60% من الناخبين الأمريكيين لا يوافقون على إرسال مزيد من المساعدات العسكرية لإسرائيل.

وأضاف الاستطلاع، في المقابل، أن 32% من الناخبين الأمريكيين يؤيدون إرسال مساعدات عسكرية إضافية إلى إسرائيل، في الوقت الذي تتصاعد فيه الحرب على قطاع غزة.

وبحسب "بوليتيكو"، يعدّ هذا أعلى مستوى من المعارضة وأدنى مستوى من الدعم، للتحالف العسكري الأمريكي مع إسرائيل، في استطلاع رأي أجرته جامعة "كوينيبياك" منذ هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

قال نصف الناخبين الذين شملهم الاستطلاع، بمن فيهم 77% من الديمقراطيين، إنهم يعتقدون أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية. بينما قال 64% من الجمهوريين إنهم لا يعتقدون أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية.

ويأتي الاستنكار المتزايد للدعم الأمريكي لإسرائيل، في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس دونالد ترامب السعي لإنهاء الحرب، وفي الوقت الذي يتطلع فيه الديمقراطيون إلى سد الفجوة بين أعضاء الحزب على جانبي النقاش حول ما إذا كان ينبغي دعم إسرائيل أم لا.

وبحسب "بوليتيكو"، يعارض الديمقراطيون والناخبون المستقلون بشدة العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وفي الاستطلاع الجديد، عارض 75% من الديمقراطيين و66% من المستقلين زيادة الإنفاق لتوفير مساعدات عسكرية إضافية لإسرائيل، بينما أيد 56% من الجمهوريين زيادة الإنفاق.