ارتفاع إصابات الفلسطينيين جراء اعتداء المستوطنين في ترمسعيا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الإصابات في بلدة ترمسعيا قرب رام الله، إلى 12 إصابة منها واحدة خطيرة؛ نتيجة اعتداءات المستوطنين.

وذكرت الوزارة، أن إصابة شديدة الخطورة وصلت من ترمسعيا إلى "مجمع فلسطين الطبي" في رام الله، نتيجة رصاصة اخترقت الظهر واستقرت في الصدر.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت الصحة وفاة شاب جرّاء إصابته برصاص المستوطنين في البلدة ذاتها.

وكان رئيس بلدية ترمسعيا كشف أن قرابة 60 سيارة و30 منزلا أحرقها المستوطنون، بعد اعتدائهم على البلدة.