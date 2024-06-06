وسط تحذيرات من "الفتنة".. التوتر يخيم على حضرموت اليمنية

عاد التوتر إلى مدينة حضرموت اليمنية، على خلفية تجدد المساعي لنشر وحدات عسكرية حكومية في مديريات ساحل حضرموت، التي تنتشر فيها قوات "النخبة الحضرمية" منذ العام 2016.

وعلى مدى الأيام الماضية، تتوالى ردود أفعال قبائل حضرموت، الرافضة لتمدد قوات "درع الوطن"، ووصولها إلى مناطق ساحل حضرموت، محذرة من إنشاء معسكرات لها في المناطق الشرقية والغربية.

وأكدت القبائل في بيانات متفرقة تمسكها ووقوفها إلى جوار قوات "النخبة الحضرمية" التي تقول إنها "حققت الأمن والاستقرار" في ربوع مديريات ساحل حضرموت.

وكانت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، أعلنت قبل أيام رفضها القاطع لـ"جميع محاولات استقدام قوات أخرى لا تخضع لسيطرة النخبة الحضرمية، لتجنب تداخل الصلاحيات والمسؤوليات، ودخول المحافظة في مستنقع الفوضى والفتن".