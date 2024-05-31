لوموند: صور تكشف تفاصيل جديدة عن القصف الإسرائيلي لمخيم النازحين في رفح‎

كشف تحليل لصور حصلت عليها صحيفة "لوموند" الفرنسية للقصف الإسرائيلي على مخيم للنازحين في رفح، والذي أدى لمقتل 45 شخصاً على الأقل ليلة 26-27 مايو/أيار، عدة فرضيات، منها أن مخيم "السلام 1" الواقع شمال رفح، أنشأته منظمة السلام الكويتية غير الحكومية منذ يناير/كانون الثاني لتوفير ألف وحدة إيواء طارئة، وفي فيديو من شهر شباط / فبراير نرى أطفالًا يتلقون الملابس التي وزعتها الجمعية.

انفجارات ثانوية

وأشارت الصحيفة أنه في ليلة القصف، استهدفت إسرائيل مبنيين في المخيم بقنابل زنة 17 كغم، تم تحديدها على أنها قنابل أمريكية من طراز GBU-39، وكان الهدف المزعوم هو تحييد اثنين من المسؤولين التنفيذيين في حماس من المفترض أن يكونا هناك.

وتظهر الصور مدنيين، بينهم العديد من الأطفال، وهم يفرون قبل الانفجار مباشرة.

وكان هناك العديد من الضحايا الجانبيين، ومات العديد منهم متأثرين بحروق، حيث تظهر صور الأقمار الصناعية الملتقطة في اليوم التالي منطقة محترقة يبلغ طولها 36 مترًا وعرضها 15 مترًا، وهي أكبر بكثير من المباني المستهدفة.