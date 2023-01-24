اتفاقية بين المغرب والسعودية في مجال مكافحة الإرهاب

وقع المغرب والمملكة العربية السعودية، الثلاثاء، في العاصمة الرباط، اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، ووقع الاتفاقية من الجانب المغربي عبداللطيف حموشي، المدير العام لمراقبة التراب الوطني "المخابرات"، ومن الجانب السعودي الوزير عبدالله بن فهد بن صالح العويس، نائب رئيس أمن الدولة .

وتهدف الاتفاقية تنظيم وتطوير التعاون والتنسيق الأمني في مختلف المجالات المرتبطة بمكافحة الإرهاب وعمليات تمويله، بحسب بيان صادر عن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربي "المخابرات".

وشددت المديرية على أن "المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المملكة المغربية ورئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية تتطلعان إلى تطوير علاقات التعاون الأمني والاستخباراتي فيما بينهما، وتنسيق جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، وذلك لحرمان التنظيمات الإرهابية من كل قواعد خلفية أو مصادر للتجنيد وموارد للتمويل".