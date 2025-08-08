ستارمر يحث إسرائيل على إعادة النظر بقرار احتلال غزة "فورًا"

حث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الحكومة الإسرائيلية اليوم الجمعة، على إعادة النظر فورًا بقرار مجلس الوزراء الأمني بالسيطرة على مدينة غزة.

وأضاف ستارمر بحسب رويترز: "قرار الحكومة الإسرائيلية تصعيد هجومها على غزة خاطئ".

ومن جانبها، عبرت المسؤولة بوزارة الطاقة البريطانية مياتا فانبوله اليوم، عن أمل بلادها في أن تعيد إسرائيل النظر في قرار السيطرة على مدينة غزة.

وقالت فانبوله لإذاعة تايمز "نعتقد أن هذا القرار خاطئ، ونأمل أن تعيد الحكومة الإسرائيلية النظر فيه".

وأضافت "إنه ينذر بتصعيد وضع فظيع ولا يطاق بالفعل"، بحسب رويترز.

أخبار ذات علاقة الأقمار الصناعية ترصد تحركات "ضخمة" للقوات الإسرائيلية قرب مدينة غزة

ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي ليل الخميس-الجمعة على الخطة الأمنية التي قدّمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لـ"هزم" حركة حماس في قطاع غزة، بحسب ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء.

وقال المكتب في بيان إنّه بموجب هذه الخطة، فإنّ الجيش الإسرائيلي "يستعدّ للسيطرة على مدينة غزة مع توزيع مساعدات إنسانية على السكّان المدنيين خارج مناطق القتال".

وأضاف البيان أنّ "مجلس الوزراء الأمني أقرّ، في تصويت بالأغلبية، 5 مبادئ لإنهاء الحرب هي: نزع سلاح حماس؛ إعادة جميع الأسرى - أحياءً وأمواتاً؛ ونزع سلاح قطاع غزة؛ والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة؛ وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لحماس ولا للسلطة الفلسطينية".

وأكّد البيان أنّ "أغلبية ساحقة من وزراء الحكومة اعتبروا أنّ الخطة البديلة" التي عُرضت على الكابينت للنظر فيها "لن تهزم حماس ولن تعيد الأسرى"، دون مزيد من التفاصيل.