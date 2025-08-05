خلفت عشرات القتلى.. مجزرة جديدة قرب مراكز توزيع المساعدات في غزة

أفاد الدفاع المدني في غزة بأن 68 شخصاً قُتلوا بنيران وضربات إسرائيلية الثلاثاء، بينهم 56 كانوا ينتظرون قرب مراكز لتوزيع المساعدات داخل القطاع المدمر.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل إن 30 شخصاً قُتلوا بنيران قرب مركز لتوزيع المساعدات يقع على مقربة من مدينة خان يونس جنوب غزة، وفق "فرانس برس".

وأفاد بصل بمقتل 20 شخصاً، وجرح 100 بنيران إسرائيلية في منطقة زيكيم الواقعة في شمال قطاع غزة والتي يدخل عبرها جزء من المساعدات المصرّح بها إسرائيلياً.

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بدوره، قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق "عيارات تحذيرية" باتجاه "حشد من الغزيين الذين كانوا يتقدّمون باتجاهه" عند مفترق موراغ، لكنه أشار إلى أنه لا علم له بسقوط ضحايا.

وقال الجيش لـ"فرانس برس" إنه بصدد التحقّق من تفاصيل الواقعة.

وقُتل 6 أشخاص وجرح 21 آخرون بنيران في وسط مدينة غزة،، خلال انتظارهم تسلم مواد غذائية، وفق بصل.

وقال الجيش إن عناصره لم يفتحوا النار في مدينة غزة الثلاثاء.

وإضافة إلى هؤلاء، أفاد بصل بمقتل 12 شخصاً في 3 غارات جوية.