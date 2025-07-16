دمشق تدين "العدوان الإسرائيلي" وتدعو مجلس الأمن لإجراء عاجل

أدانت دمشق "بأشد العبارات" الغارات التي شنتها إسرائيل واستهدفت مواقع في العاصمة دمشق، والسويداء، وأكدت أنها تحتفظ بحق الدفاع بالوسائل القانونية، ودعت مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات عاجلة.

وقالت الخارجية السورية في بيان إنها تدين "العدوان الإسرائيلي الغادر الذي استهدف مؤسسات حكومية ومنشآت مدنية".

وحمّلت الخارجية السورية إسرائيل "مسؤولية التصعيد"، وقالت: "نحتفظ بحقنا بالدفاع عن أرضنا وشعبنا بوسائل القانون الدولي".

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وأضافت أن "هذا الاعتداء يأتي ضمن سياسة ممنهجة للكيان الإسرائيلي لإشعال التوتر والفوضى وتقويض الأمن بسوريا".

وقالت إنه "يمثل خرقا فاضحا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي الإنساني"، داعية "المجتمع الدولي ومجلس الأمن لاتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد للعدوان الإسرائيلي المتكرر".