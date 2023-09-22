مسؤول ليبي يكشف لـ"إرم نيوز" تقدم الأعمال في جسر يربط شرق درنة بغربها
أفاد المتحدث باسم جهاز تنفيذ مشروع النهر الصناعي في ليبيا، صلاح الساعدي، اليوم الجمعة، بأن أعمال تشييد جسر يربط شرق مدينة درنة المنكوبة بغربها شارفت على الانتهاء.
وكانت مدينة درنة شرق ليبيا قد شهدة كارثة إنسانية حين ضربها الإعصار دانيال، في العاشر من سبتمبر الجاري، حيث غرقت أحياء بأكملها وسقط آلاف الضحايا، بين قتيل ومصاب، فضلاً عن آلاف المفقودين.
وأدى الإعصار الذي يصفه الليبيون بـ"الطوفان" إلى فصل شرق المدينة عن غربها، الأمر الذي شل حركة الآليات والمركبات، وخلق صعوبات في عمليات البحث والإنقاذ التي ما تزال مستمرة.
وقال صلاح الساعدي في تصريح خاص لـ"إرم نيوز": "باشرنا منذ أيام قليلة وبالتنسيق مع لجنة إعادة الاستقرار بوضع 18 أنبوبًا خرسانيًا بعمق مترين، بعد وضع دعامات خرسانية تحتها.. الأنابيب جلبت من مصنع في مدينة البريقة (508 كيلو مترات جنوب غرب درنة)".
وأضاف المسؤول الليبي: "فجر اليوم الجمعة تم الانتهاء من أعمال الطبقة الثانية والأخيرة للخرسانة، وبعد أن تجف الخرسانة سيتم نزع القوالب الخشبية (..)، فرق العمل تشرع بتنظيف محيط الجسر ومن المتوقع افتتاحه خلال يومين".