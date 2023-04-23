الخزعلي يصدم العراقيين: صدام حسين أصله هندي

زعم أمين عام "عصائب أهل الحق" العراقية المالية لإيران، قيس الخزعلي، أن تحليل الحمض النووي (DNA) للرئيس العراقي السابق صدام حسين، أظهر أنه ينحدر من أصول هندية.

وقال الخزعلي في خطبة عيد الفطر: "نحن شعب أصيل، وليس مجتمع لقيط مثل بعض المجتمعات التي صارت الآن دول عظمى، نحن شعب أصيل، شعبنا له امتداداته على هذه الأرض منذ آلاف السنين".