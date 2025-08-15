logo
بقنبلة يدوية.. انتحار جندي إسرائيلي شارك في حرب غزة

جندي إسرائيليالمصدر: وسائل إعلام عبرية
إرم نيوز
إرم نيوز
15 أغسطس 2025، 12:45 ص

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، العثور على جثة ضابط احتياط، يبلغ من العمر 28 عامًا، في الغابة السويسرية قرب طبريا.

وكشفت هيئة البث العبرية أن الرقابة سمحت بنشر خبر العثور على ضابط احتياط جثة هامدة في أحراش بالقرب من "رمات بوريا".

من جهتها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الجندي الذي تشير التقديرات إلى انتحاره، شارك في العمليات القتالية في قطاع غزة.

بدورها، قالت صحيفة "هآرتس" أن التقديرات الأولية في الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن الضابط انتحر باستخدام قنبلة يدوية.

وخدم الجندي القتيل، وهو من سكان طبريا، في "الفرقة 99" العاملة في قطاع غزة، وكان ضمن وحدة جديدة شاركت في القتال، أخيراً.

وبوفاته، ارتفع عدد حالات الانتحار هذا العام في الجيش الإسرائيلي إلى 17 حالة، مقابل 21 حالة في 2024، وفق بيانات كشفها الجيش الأسبوع الماضي، بعد أشهر من التكتم.

