قوات إسرائيلية تفاجئ سكان مخيم المغازي بعملية اقتحام واسعة

تفاجأ سكان مخيم المغازي وسط قطاع غزة بتواجد آليات ودبابات عسكرية إسرائيلية على مدخل وشوارع المخيم من الجهة الغربية، وبدء عملية اقتحام واسعة ومحاصرة للبيوت.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في القطاع أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيم المغازي بشكل مفاجئ دون أن يقوم بتحذيرهم عبر المناشير الورقية، أو أن يعلن عن بدء عملية عسكرية برية بالمخيم، كما فعل سابقًا في مناطق أخرى.

وأكد أن مخيم المغازي لم يشهد حالة نزوح شبيهة بتلك التي شهدها مخيما النصيرات والبريج، إذ كانت الأنظار تتجه ناحية مخيم النصيرات الذي شهد حالة نزوح جماعية كبيرة باتجاه مدينة دير البلح، عقب تهديده بالإخلاء الفوري عبر مناشير ورقية.