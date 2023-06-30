مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة
اندلعت، اليوم الجمعة، عدة مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين، في عدد من مناطق الضفة الغربية.
وقمع الجيش الإسرائيلي المظاهرة الأسبوعية التي خرجت في قرية بيت دجن بنابلس شمالي الضفة، بعد صلاة الجمعة.
وكان المشاركون في المظاهرة نددوا بالاستيطان والاستيلاء على أراضي البلدة، ومنع المزارعين من الوصول إليها واستغلالها.
واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
كما اندلعت مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عندما تصدى أهالي بلدة "قريوت" جنوب نابلس لمستوطنين هاجموا نبع المياه في القرية، وحاولوا السيطرة عليه وإغلاقه بحواجز جديدة.
وأصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، خلال مواجهات في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية.
وأفاد شهود عيان بأن المواجهات اندلعت عقب انطلاق المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي خرجت بعد صلاة الجمعة باتجاه الحاجز الإسرائيلي عند مدخل القرية.
وأسفرت المواجهات عن إصابة 7 مواطنين بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، تلقى معظمهم العلاج ميدانيًا.