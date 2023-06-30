مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة

اندلعت، اليوم الجمعة، عدة مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين، في عدد من مناطق الضفة الغربية.

وقمع الجيش الإسرائيلي المظاهرة الأسبوعية التي خرجت في قرية بيت دجن بنابلس شمالي الضفة، بعد صلاة الجمعة.

وكان المشاركون في المظاهرة نددوا بالاستيطان والاستيلاء على أراضي البلدة، ومنع المزارعين من الوصول إليها واستغلالها.

واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.