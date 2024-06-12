صحيفة أمريكية: رسائل السنوار تذكّر بـ"ندم حسن نصر الله"

ترى صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الرسائل المنسوبة لزعيم حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، ذكّرت بحديث الأمين العام لميليشيا حزب الله اللبنانية حسن نصرالله الذي أعرب فيه عن ندمه عن خطف جنديين إسرائيليين عام 2006، ما أدى إلى اندلاع الحرب مع إسرائيل.

وقال السنوار في إحدى الرسائل المزعومة "إن هذا لا يجب أن يحدث" في تعليقه على أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، على غرار حديث نصرالله الذي قال فيه :"لو كنت أعلم أن عملية خطف جنديين إسرائيليين كانت ستؤدي إلى الحرب لما قمنا بها".

في رسالة أخرى يبدي السنوار استعداده للموت وقال "علينا أن نمضي قدمًا على المسار نفسه الذي بدأناه ولتكن كربلاء جديدة".