صحيفة أمريكية: رسائل السنوار تذكّر بـ"ندم حسن نصر الله"
ترى صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الرسائل المنسوبة لزعيم حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، ذكّرت بحديث الأمين العام لميليشيا حزب الله اللبنانية حسن نصرالله الذي أعرب فيه عن ندمه عن خطف جنديين إسرائيليين عام 2006، ما أدى إلى اندلاع الحرب مع إسرائيل.
وقال السنوار في إحدى الرسائل المزعومة "إن هذا لا يجب أن يحدث" في تعليقه على أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، على غرار حديث نصرالله الذي قال فيه :"لو كنت أعلم أن عملية خطف جنديين إسرائيليين كانت ستؤدي إلى الحرب لما قمنا بها".
في رسالة أخرى يبدي السنوار استعداده للموت وقال "علينا أن نمضي قدمًا على المسار نفسه الذي بدأناه ولتكن كربلاء جديدة".
وكانت حركة حماس نفت صحة الرسائل المنسوبة للسنوار.
واندلعت الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول بعد شن حماس هجوما غير مسبوق على الأراضي الإسرائيلية خلف نحو 1200 قتيل غالبيتهم مدنيون، بحسب السلطات الإسرائيلية.
وخلال هذا الهجوم احتُجز 251 رهينة ما زال 116 منهم في غزة بينهم 41 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم.
وردّت إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرية أدت حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 37 ألف شخص في غزة معظمهم مدنيون وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.