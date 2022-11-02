مصادر أمنية.. اعتقال مسؤول عراقي رفيع بتهمة "المشاركة" في اغتيال سليماني

كشفت مصادر أمنية عراقية مطلعة، اليوم الأربعاء، عن اعتقال وكيل جهاز المخابرات العراقي لشؤون العمليات اللواء ضياء الموسوي، من قبل قوة أمنية خاصة.

وقالت المصادر لـ"إرم نيوز" إن "قوة أمنية خاصة من رئاسة مجلس الوزراء نفذت عملية اعتقال بحق وكيل جهاز المخابرات العراقي لشؤون العمليات اللواء ضياء الموسوي وفق مذكرة قبض صادرة عن الجهات القضائية العراقية، دون معرفة سبب الاعتقال حتى الساعة".

وبينت المصادر أن "اللواء ضياء الموسوي وجهت له اتهامات عبر وسائل إعلام مدعومة من قبل فصائل مسلحة وجهات سياسية موالية لإيران، بأن له يدا بعملية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وهو يعد من المقربين من رئيس الجهاز السابق ورئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي".

وأضافت المصادر الأمنية العراقية، أن "عملية اعتقال وكيل جهاز المخابرات العراقي لشؤون العمليات اللواء ضياء الموسوي، جاءت بعد ساعات من إعفائه من منصبه بأمر من رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني".

وأصدر رئيس الحكومة العراقية الجديدة، مساء الثلاثاء، حزمة قرارات جديدة تضمنت إلغاء كافة الأوامر الصادرة عن حكومة مصطفى الكاظمي السابقة خلال مرحلة تصريف الأعمال التي استمرت لأكثر من عام، عقب إجراء الانتخابات البرلمانية في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وأعلنت حكومة السوداني عن القرار، وأكدت في بيان لها أنه تم اتخاذه بالتصويت عليه داخل مجلس الوزراء، ويقضي عمليًا بإعفاء المسؤولين التنفيذيين والأمنيين الذين عيّنهم رئيس الحكومة السابقة مصطفى الكاظمي، خلال حكومة تصريف الأعمال.

وكان المنهاج الحكومي الذي قدمه السوداني إلى البرلمان، وتم التصويت عليه، قد تضمن إعادة النظر بجميع القرارات التي اتخذتها حكومة الكاظمي.