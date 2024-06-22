مسؤول فلسطيني لـ"إرم نيوز": انتهاكات المستوطنين للأقصى تصاعدت بعد 7 أكتوبر

كشف مسؤول الإعلام في أوقاف الأقصى، فراس الدبس، أن مدينة القدس والمسجد الأقصى يخضعان إلى تصعيد إسرائيلي غير مسبوق، عقب أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، من خلال التضييق على المصلين لا سيما يوم الجمعة.

وأكد مسؤول إعلام المسجد الأقصى في تصريحات لـ"إرم نيوز"، بأن المسجد يتعرض لإجراءات مشددة، وعملية تهويد، وتقسيم زماني ومكاني بات في مراحله الأخيرة، ازدادت شدته في اليوم التالي لعملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وأصبح يمنع كل من هو من خارج البلدة القديمة في القدس من الدخول إلى باحات المسجد الأقصى عبر أي من بوابات الحرم القدسي، وفق الدبس.