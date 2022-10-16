اتهامات لأجهزة أمن حماس بتعذيب موقوف حتى الموت

أكدت عائلة فلسطيني توفي في وقت سابق في سجون وزارة الداخلية التابعة لحماس، أنه تعرض للتعذيب والإهمال الطبي، محملة الوزارة المسؤولية الكاملة عن وفاته ومطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في ملابسات الوفاة.

وقالت عائلة أبوعبيد اليوم الأحد، إن "ابنها ناصر أبوعبيد (52 عاماً) توفي في سجون لدى أجهزة حكومة حماس، بعد أن تعرض لأبشع أنواع التعذيب، والحرق بالنار والصعق بالكهرباء، والشبح لفترات طويلة".

وأضافت في بيان لها، أنه "سلم نفسه لجهاز الشرطة بعد استدعائه في السابع من الشهر الماضي، وتم توجيه تهمة التستر على مطلوبين له".

وأعلنت وزارة الداخلية التابعة لحماس، في وقت سابق الأحد، "وفاة موقوف لديها، حيث نقل إلى مستشفى الشفاء فجر الجمعة الماضية، بعد شعوره بالإعياء، وحسب إفادة التقرير الطبي فإن الوفاة بسبب مضاعفات إصابته بجلطة قلبية".

وأضافت في تصريح للمتحدث باسمها إياد البزم، أن "الموقوف المتوفى كان موقوفا لدى الشرطة العسكرية منذ 7 سبتمبر الماضي، بتهمة التستر على مطلوب هارب وإيوائه"، مشيرة إلى أنها قررت فتح تحقيق في ظروف الوفاة.

وردا على بيان داخلية حماس، أدانت العائلة "بيان وزارة الداخلية الذي يحاول تضليل الرأي العام عن حقيقة ما جرى".

وقالت إن "المتوفى شعر منذ 10 أيام بآلام شديدة في الصدر، وأصبح يسعل دمًا، وطلب من الوزارة نقله إلى المستشفى إلا أن طلبه قوبل بالرفض، وكان يتم التعامل معه بالمسكنات".

وأضافت: "نتيجة الإهمال الطبي الذي تعرض له ابننا وعدم الاكتراث بحالته الصحية السيئة التي وصل إليها في السجن، ساءت حالته وتم نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لجلطة قلبية".

وحملت العائلة وزارة الداخلية التابعة لحماس في قطاع غزة المسؤولية الكاملة عن وفاة ابنها، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق جادة بمشاركة العائلة للوقوف على ملابسات وظروف وفاته.