غزة.. خمسون قتيلاً إثر غارة إسرائيلية على مدرسة للأونروا

قُتل "ما لا يقل عن 50" شخصا السبت، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تابعة للأمم المتحدة تؤوي نازحين في شمال قطاع غزة، حسبما أعلن مسؤول في وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس إن الغارة وقعت "فجرا" واستهدفت مدرسة الفاخورة التي تديرها الأمم المتحدة في مخيم جباليا للاجئين بشمال القطاع.

ونشر تلفزيون فلسطين "مشاهد دامية" لاستهداف النازحين في المدرسة في مخيم جباليا.

وتداولت وسائل إعلام فلسطينية صورًا ومقاطع فيديو لاستهداف مئات من النازحين الذين اتخذوا من المدرسة التابعة لوكالة أممية ملاذًا لهم، رغم أن كثيرًا من مدارس الأونروا تعرضت سابقًا للقصف.