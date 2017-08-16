في زيارة رسمية غير معلنة.. وزير خارجية قطر يصل الكويت

وصل وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الكويت، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية لم يعلن عنها مسبقاً، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

وكان في استقبال الوزير القطري على أرض المطار، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وحضر الاستقبال، بحسب الوكالة الكويتية، نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله، ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الخارجية.

وهذه هي الزيارة الأولى لوزير خارجية قطر، منذ إرسال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رسائل إلى قادة دول السعودية ومصر والإمارات والبحرين وعمان وقطر، في الأسبوع الأول من آب/ أغسطس الجاري.

وتداولت أوساط إعلامية مضمون الرسائل، مشيرة إلى أنها تحمل مبادرة كويتية جديدة لحل الأزمة الخليجية التي برزت في حزيران/ يونيو الماضي.

ويقود أمير الكويت جهود وساطة لحل الأزمة الخليجية المتواصلة، منذ 5 يونيو الماضي، عندما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة بشدة.