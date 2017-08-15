في خطوة نحو الفضاء.. الإماراتية علياء المنصوري تطلق صاروخ “فالكون 9” من وكالة “ناسا” (فيديو وصور)

نجحت الطالبة الإماراتية علياء المنصوري اليوم الثلاثاء في إطلاق صاروخ “فالكون 9” الذي يحمل تجربتها الفضائية العلمية من مقر وكالة “ناسا” الأمريكية، إلى الفضاء، محققة بذلك إنجازا علميا هاما لبلادها في هذا المجال.

وقالت وكالة الإمارات للفضاء التي ترعى التجربة إنها “الأولى التي تقام خارج الولايات المتحدة، وهي نجاح كبير لقطاع الفضاء في الشرق الأوسط، وستحاول تجربة علياء المنصوري تحليل تأثير بيئة الفضاء على بروتينات الصدمة الحرارية”.

وعلقت الفتاة علياء التي تابعت من قاعدة جوية لإطلاق الصواريخ تجربتها العلمية قائلة إن “روح الاستكشاف تجمع البشر وهي مصدر إلهامنا للسعي نحو التطور”.

وجرت عملية إطلاق الصاروخ من قاعدة “كاب كانافيرال” للقوات الجوية، في ولاية فلوريدا، جنوب شرق الولايات المتحدة، وهي مكان رئيس لإطلاق الصواريخ، وتوجد بها 4 منصات لإطلاق الصواريخ، وتقع جنوب مركز كينيدي للفضاء الذي تديره وكالة ناسا.

شاهد الفتاة الإماراتية #علياء_المنصوري وهي ترقب نجاح تجربتها تنطلق نحو الفضاء pic.twitter.com/JNcj3eiFSa — Abdurrahmane (@lmaghary) ١٥ أغسطس، ٢٠١٧

وتابع الإماراتيون إطلاق تجربة المنصوري في ساعات متأخرة بالتوقيت المحلي، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا لافتا مع عملية إطلاق الصاروخ، الذي قد يؤهل الفتاة الشابة لأن تكون أول رائدة فضاء إماراتية.

وكتب هيثم بن صقر القاسمي: “الشابة الصغيرة سناً الكبيرة فكراً وعلماً علياء المنصوري، إنها من شباب هذا الوطن الذين نفتخر بعطائهم وتميزهم”، فيما كتب أحمد أبو الهول قبل إطلاق الصاروخ “فالكون9” بقليل “لحظات قليلة تفصلنا عن انطلاق المكوك # Dragon، والذي يحمل على متنه تجربة # علياء_المنصوري الفائزة بمسابقة الجينات في الفضاء”.

وعلق مدون آخر من خارج الإمارات قائلا: “علياء المنصوري مش فخر للإمارات وبس، بل فخر لنا في مصر، وفي كل بلادنا العربية المحبة لدولة الإمارات العربية”.

أما المعلق عادل حسن درويش الذي لم يكن يعرف الطالبة علياء سابقا، فعلق قائلا: “حقيقة لم أكن اعرف النابغة والمتفوقة علياء المنصوري، لكن هناك ورقة بحثية لشركة بوينغ تتحدث عن مسابقة لنوابغ في الفضاء وأشاروا لاسمها وبحثها”.

وظهر اسم الفتاة الإماراتية في مجال البحث العلمي منذ جاءت الأولى في مسابقة “جينات الفضاء” المنظمة من وكالة الإمارات للفضاء ومجلة “ناشيونال” وشركة “بوينغ”، لينطلق المشروع الإماراتي، الذي دخل بإطلاق صاروخ “فالكون9” مرحلة مهمة من مساره.

وعملت علياء التي تبلغ من العمر 15 عاما، بمدرسة المواهب في دبي على مشروع لحماية رواد الفضاء من خلال دفاع الجسم، عبر توظيف البروتينات السلبية في جسم الإنسان وهو يسبح في عوالم الفضاء الخارجي، وهو المشروع الذي أوصلها لوكالة “ناسا” في خطوة نحو الفضاء.