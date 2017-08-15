صحيفة: قطر توقف تمويل الائتلاف السوري المعارض

قلصت قطر تمويل “الائتلاف الوطني السوري” المعارض ،إلى درجة بات فيها عاجزًا على مايبدو عن دفع رواتب بعض موظفيه ،واقترح عليهم بدلًا من ذلك مواصلة العمل بدون مقابل مادي.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصدر في المعارضة السورية قوله إنه “بعد انتخاب رياض سيف رئيسًا للائتلاف ،وصل مبلغ يكفي لشهر واحد، مع تراجع يقترب من حد التوقف”.

ويبدو أن هذا التقليص بدأ قبل أزمة المقاطعة إذ أن انتخاب رياض سيف جرى في شهر مايو/أيار الماضي.

ونوقشت الأزمة المالية في اجتماعات الائتلاف التي عقدت في تركيا، حيث جرى خفض عدد الموظفين في مكاتبه في الخارج وتشجيع ممثليه وموظفيه على العمل التطوعي.

وقدرت الصحيفة أن قطر كانت تحول نحو 300 ألف دولار شهريًا لحساب الائتلاف ،قبل أن تقلص هذا المبلغ إلى حدود ما بين 230 ألف و270 ألف يورو، وصولًا إلى التراجع التام.