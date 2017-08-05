“تليغراف”: سحب تنظيم كأس العالم من قطر وارد في هذه الحالة

قال وزير الثقافة البريطانى السابق، جون ويتينجدال، إن هناك إمكانية لسحب تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022 من قطر، فى حال تأكد المحققون من حصول الدوحة على حق تنظيمه عبر تقديم الرشاوى والطرق الملتوية، بحسب ما نقلته صحيفة “تيليغراف” البريطانية.

وأضاف ويتينجدال، وهو أيضًا نائب عن حزب المحافظين: “أن الفساد الذي شاب حملة دولة قطر لاحتضان المنافسة الرياضية الدولية، أصبح يتضح أكثر فأكثر”، مشيرًا إلى أنه من المرجح بقوة أن يعاد إطلاق المنافسة مجددا على استضافة مونديال 2022، إذا تأكد أن دولة قطر لم تنل حق تنظيمه باستحقاق.

وسبق أن صرح، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والرياضة فى البرلمان البريطاني دامين كولين في وقت سابق، أنه ليس هناك أدنى شك في وجوب سحب حق استضافة كأس العالم من قطر، إذا ما ثبت أن رشاوى قد جرى دفعها مقابل الحصول على أصوات”.

ويأتي ذلك بينما كشفت وسائل إعلام بريطانية في وقت سابق أن الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، سيخضع للتحقيق، بشأن دوره في ملف حصول قطر على حق استضافة المونديال.

وسيخضع ساركوزي للتحقيق بشبهة تلقي رشاوى مالية من دولة قطر.