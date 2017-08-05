وفد وزاري من سلطنة عُمان يشارك بمراسم تنصيب روحاني

كلّف سلطان عُمان، السلطان قابوس بن سعيد، وزير التراث والثقافة، هيثم بن طارق آل سعيد، بتمثيله في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني حسن روحاني لفترة رئاسية ثانية مساء اليوم السبت في العاصمة طهران.

ورافق آل سعيد، وفد رسمي ضم كلًَا من: يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، والدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات، إلى جانب السفير سعود بن أحمد البرواني سفير السلطنة المعتمد لدى إيران، وفقًا لوسائل إعلام عُمانية.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، قد وصل كممثل عن الأمير تميم بن حمد آل ثاني، مساء الجمعة، إلى العاصمة الإيرانية طهران للمشاركة بهذه المراسم.

وقال التلفزيون الإيراني إن “وزير الاقتصاد القطري وصل إلى طهران، كممثل عن الأمير تميم بن حمد آل ثاني، للمشاركة بمراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس حسن روحاني”.

ولا تزال الوفود الأجنبية تصل إلى طهران واحدًا تلو الآخر، للمشاركة بمراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني، بحسب الوكالة الرسمية الإيرانية التي وصفت “هذه المراسم بأنها ستكون غير مسبوقة من حيث مستوى التمثيل الدولي فيها”.

وكان مجلس الوزراء الإيراني، أعلن أن اليوم السبت عطلة رسمية في العاصمة طهران تزامناً مع تنصيب روحاني، فيما اتخذت السلطات الأمنية إجراءات مشددة خوفاً من وقوع هجمات.

وقال مجلس الوزراء في بيان صحافي له :”إن السبت عطلة رسمية في طهران، لقدوم العديد من الشخصيات السياسية الأجنبية إلى العاصمة، للمشاركة بمراسم تنصيب الرئيس حسن روحاني”.