اتهام ساركوزي بتلقّي رشاوى من قطر لدعم تنظيمها كأس العالم 2022

يعكف فريق فرنسي على التحقيق بشأن إمكانية تورط الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، في الحصول على رشاوى مالية أثناء رئاسته في مقابل تقديم المساعدة لقطر من أجل الفوز بتنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

ونقلت صحيفة “الديلي تلغراف” البريطانية اليوم الجمعة عن مصادر مقرّبة من فريق المحققين، أن الفريق شرع بالفعل في البحث في ثنايا ملفات فساد من المحتمل أن يكون الرئيس نيكولا ساركوزي قد تورط فيها، بينها فوز قطر باستضافة المونديال العالمي.

وتقول الصحيفة البريطانية إن فريق المحققين يركز على دراسة صفقات كانت الحكومة الفرنسية في عهد ساركوزي قد أجرتها مع السلطات القطرية، وأن المحققين يشتبهون تحديدًا في صفقة مع صندوق الاستثمار القطري تتعلق بشرائه 5% من أسهم الشركة الفرنسية “فيوليا” العاملة في إعادة تدوير النفايات.

وكشف المحققون أنه تم تحويل مبلغ 180 مليون يورو بناء على هذه الصفقة، لاستخدامها في تقديم الرشوة لبعض أعضاء اللجنة المسؤولة عن اختيار البلد الذي يحق له استضافة بطولة كأس العالم 2022.

وتشير الصحيفة إلى أن مما يعزز شكوك المحققين حول تورط الرئيس الفرنسي الأسبق، ارتباط ساركوزي بعلاقات جيدة بمسؤولين كبار سابقين وحاليين في إدارة شركة “فيوليا”.