شاهد.. وزير الدفاع القطري يكذّب قناة الجزيرة (فيديو)

قبل إخراج قطر من التحالف العربي في اليمن، أكدت قناة الجزيرة القطرية أن أكثر من 1000 جندي قطري دخلوا محافظة مأرب بعتاد ثقيل وصواريخ دفاعية ومنظومة اتصالات متطورة.

لكن وبعد إخراج قطر من هذا التحالف العربي، نفى وزير الدفاع القطري ،خالد العطية، ذلك بشكل قاطع، قائلًا: “إن قوات بلاده لم تدخل مأرب من الأساس”.

وكان وزير خارجية البحرين ،الشيخ خالد آل خليفة، قال ،في مقابلة تلفزيونية، إن قطر تآمرت مع الحوثيين باليمن في واقعة استهداف جنود إماراتيين في مأرب.

وزعم وزير الدفاع القطري، أن السبب وراء مقتل الجنود الإماراتيين، هو أن أحد الصحافيين نشر عبر موقع “فيسبوك” صورة من مأرب.