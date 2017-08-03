قطر تعتقل 3 صيادين إيرانيين آخرين في مياه الخليج

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، أن قوات خفر السواحل القطرية، اعتقلت 3 صيادين إيرانيين اقتربوا من منصات نفطية قطرية.

وقال رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في مدينة “عسلويه” الإيرانية، عبدالحسين بحريني، إن “خفر السواحل القطرية ضبطت قاربًا إيرانيًا على متنه 3 صيادين من أهالي محافظة بوشهر، عندما اقتربوا من منصات النفط قبالة السواحل القطرية في الخليج”.

واعترف بحريني في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن “قارب الصيد الذي أوقفته قوات خفر السواحل القطرية ليس لديه رخصة للصيد، وهناك اتصالات مع الجانب القطري لإطلاق سراح الصيادين الثلاثة، وهم عبدالمجيد رحماني، ومحمد أمين بحري، وعقيل إيران نجاد”.

وفي 19 من يوليو/ تموز الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية، أن قوات خفر السواحل القطرية اعتقلت 3 صيادين إيرانيين من أهالي ميناء “عسلويه” بالقرب من منصة نفطية قطرية.

وأكد مسؤول إيراني أن “قارب الصيد كان قد حصل على رخصة قانونية للقيام بمهمة الصيد في الحدود البحرية الإيرانية”، مرجحًا أن “يكون الصيادون قد دخلوا المياه القطرية عن طريق الخطأ وتم اعتقالهم من قبل خفر السواحل القطرية”.