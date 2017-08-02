تميم يجدد استعداد قطر لحل الأزمة الخليجية عبر الحوار “دون إملاءات”

جدّد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التأكيد على استعداد بلاده لحلّ الأزمة الخليجية من خلال حوار “دون إملاءات” ودون تدخل في السيادة الوطنية والشؤون الداخلية لأي دولة.

جاء هذا خلال ترؤسه جانبا من الاجتماع العادي الذي عقده مجلس الوزراء القطري، اليوم الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري بالدوحة.

وأكد أمير قطر أن بلاده أصبحت أقوى ما بعد يونيو/ حزيران 2017 تاريخ بدء الأزمة الخليجية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية “قنا”.

وقال تميم: “إن قطر بالنسبة لنا وللجميع في يونيو 2017 تختلف عن قطر في السابق، فلنا تاريخ نفخر ونعتز به ولكن ما حدث في شهر يونيو 2017 قوّانا ودفعنا للمزيد من العمل لصالح هذا الوطن”.