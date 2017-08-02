مصر تكشف كواليس الرد على قطر في شكواها لمنظمة الدولية للطيران “الإيكاو”

كشفت وزيرة الطيران المدني المصرية شريف فتحي، كواليس مشاركة مصر في اجتماعات الجلسة الاستثنائية التي عقدتها المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) بمونتريال في كندا، بمشاركة وفود 189 دولة الأعضاء في المنظمة الدولية.

وعُقدت الجلسة بناءً على الشكوى المقدمة من دولة قطر، وفقًا للمادة 54 من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944)، التي تمنح الدول الأعضاء الحق ببحث أي مسألة تتعلق بالاتفاقية.

وذكرت الوزارة المصرية، في بيان صدر عنها، أن الجلسة أسفرت عن اتخاذ المجلس قرارات تضمنت الطلب من الأمانة العامة أن تواصل تنفيذ ما جاء في خطة الطوارئ، وتشجيع الدول على التعاون من أجل ضمان تنفيذ الحلول الفنية، وتشجيع الأمانة العامة على تحديث المعلومات بصورة دورية منتظمة وتقديمها إلى المجلس، ابتداءً من دورة المجلس المقبلة، والتنويه بروح التعاون وتكليف رئيس المجلس ببذل مساعيه الحميدة لتسهيل المسائل الفنية العالقة إن وجدت، وحث جميع الدول الأعضاء في منظمة الإيكاو على التقيد بروح اتفاقية شيكاغو والتعاون لضمان سلامة وأمن وكفاءة الطيران المدني الدولي.

وقالت الوزارة، إن وفود كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين قدموا ورقة عمل مشتركة تضمنت الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الأسابيع الماضية بالتعاون مع مكتب “الإيكاو” الإقليمي بالقاهرة من أجل تعزيز السلامة الجوية فوق المياه الدولية بإقليم الشرق الأوسط، والتي تضمنت فتح 8 مسارات جوية إضافية ورفض واحد لتخفيف الضغط على المسارات الحالية فوق المياه الدولية وتدعيم سلامة الطيران المدني في الأجواء الدولية.

وأضافت: أن ورقة العمل المشتركة التي قدمتها كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين لاقت استحسانًا وقبولاً من أعضاء المجلس الذين أشادوا بروح التعاون بين دول المنطقة على المستوى الفني في الطيران المدني.

وتابعت الوزارة، أن الأمانة العامة للإيكاو قدمت ورقة عمل تدعم ما جاء في ورقة عمل الدول الأربع من خلال تقرير فني أكد لأعضاء المجلس سلامة الأجواء، كما لم تستجب المنظمة لطلب قطر إدانة الدول الأربع لعدم السماح للطائرات القطرية بالهبوط فيها وعبور أجوائها

وأكدت وزارة الطيران، أن الجلسة شهدت العديد من المناقشات على المستويات الفنية واعتراض مصر على محاولات تسييس ما تم من إجراءات والتشديد على ضرورة الالتزام بالجانب الفني الذي عقدت الجلسة في إطاره.

وكانت منظمة الإيكاو قد ثمنت تعاون مصر والسعودية والإمارات والبحرين في مجال السلامة الجوية، وذلك في جلستها الاستثنائية للرد على شكوى قطر من قيام الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بمنع مرور طائرات قطر فوق أجوائها.