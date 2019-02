المعارض القطري البارز خالد الهيل يتحدى حكام الدوحة بعد اختفاء مثير للجدل (فيديو)

View this post on Instagram

@eremnews @khalid.alhail . . بث المعارض القطري البارز، خالد الهيل، مساء الأحد، مقطع فيديو يظهر فيه متحديًا نظام الحكم في الدوحة بعد نحو خمسة أشهر على اختفائه الذي أثار الجدل والتكهنات بتعرضه للاختطاف من قبل المخابرات القطرية. . وظهر الهيل المقيم في لندن جالسًا في صالة بمكان عام كما يبدو، ومرتديًا نظارات سوداء تركت غموضًا عن عودته الجديدة، ليقول إنه بخير وباقٍ على موقفه المعارض لحكم الأمير تميم. . . #إرم_نيوز #قطر #تميم #أمير_قطر #الدوحة #المخابرات_القطرية #اختفاء #اختطاف #لندن #المعارضة_القطرية #تنظيم_الحمدين #qatar#doha