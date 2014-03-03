السعودية تشمل طلبة "البدون" بالمعونات المادية

أصدرت وزارة التربية والتعليم السعودية أخيراً قراراً بشمول المحتاجين مادياً من فئة "البدون" بإعانات نظام "تكافل".

وطالبت الوزارة مدراء المدارس بتزويدها بقوائم تتضمن أسماء الطلاب المحتاجين مادياً لتقديم المعونات عبر نظام إلكتروني أطلقته الوزارة بالتعاون مع مؤسسة "تكافل" الخيرية.

ويحصل على الإعانات الطلبة السعوديين، والمقيمين في المملكة إقامة دائمة (بدون) ويحملون بطاقات تنقل، وأبناء السعوديات، على أن يحصلون على 25 درجة فأعلى في تقييم حالاتهم.

وتحاول الحكومة السعودية من خلال هذه الخطوة تحسين ظروف فئة "البدون" التي تعاني من عدم الحصول على الخدمات الحكومية كالرعاية الصحية المجانية، والتعليم، والوظائف الحكومية، وعدم التملك.

و يُحرم "البدون" في السعودية من البطاقة الوطنية، ويحصلون بدلاً عنها على أوراق هوية مؤقتة يجب تجديدها كل خمسة أعوام، والإناث منهم فلا يستطعن إثبات وتسجيل زواجهن، لافتقارهن إلى المستندات المطلوبة.

المعلومات المتوفرة عن "البدون" شحيحة، ولا يرد ذكرهم كثيراً في وسائل الإعلام السعودية، ولا تصدر المملكة إحصائيات رسمية بأعدادهم، لكن الأمم المتحدة تقول إن عددهم نحو 70 ألفاً في العالم ، بينما يقول ناشطون حقوقيون إن العدد أكثر من ذلك بكثير، وترى الجمعية السعودية لحقوق الإنسان إن أعدادهم تتزايد "بشكل ملحوظ" في بعض مناطق المملكة.

وينحدر بعض "البدون" من أجداد ينتمون إلى قبائل لم تكن مسجلة رسمياً، عندما وضعت الحدود الحديثة للسعودية القرن الماضي، وهاجر البعض الآخر إلى السعودية بعد إنشاء الدولة بحثاً عن نصيب في الثروة النفطية بعد أن تخلصوا من هوياتهم الأصلية.